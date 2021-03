Papa Francesco vola in Iraq: “un dovere verso una terra martoriata” (Di venerdì 5 marzo 2021) L’arrivo a Bagdad del Pontefice è previsto per le 14 ora locale (le 12 in Italia) Alle 7,45 l’Airbus A330 dell’Alitalia con a bordo Papa Francesco è decollato dall’aeroporto di Fiumicino. L’arrivo a Bagdad del Santo Padre è previsto per le 14 ora locale (le 12 in Italia). Prima di imbarcarsi, Papa Francesco ha salutato le autorità civili e religiose presenti, poi, è salito sulla scaletta per imbarcarsi. Qui ha salutato l’equipaggio formato da undici persone: tre piloti e otto assistenti di volo coordinati dal comandante Alberto Colautti. Prima di raggiungere Fiumicino, “il Papa – come ha fatto sapere la Sala stampa vaticana – si è intrattenuto per alcuni momenti con una dozzina di persone accolte dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cooperativa Auxilium e rifugiatesi in anni recenti in Italia ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) L’arrivo a Bagdad del Pontefice è previsto per le 14 ora locale (le 12 in Italia) Alle 7,45 l’Airbus A330 dell’Alitalia con a bordoè decollato dall’aeroporto di Fiumicino. L’arrivo a Bagdad del Santo Padre è previsto per le 14 ora locale (le 12 in Italia). Prima di imbarcarsi,ha salutato le autorità civili e religiose presenti, poi, è salito sulla scaletta per imbarcarsi. Qui ha salutato l’equipaggio formato da undici persone: tre piloti e otto assistenti di volo coordinati dal comandante Alberto Colautti. Prima di raggiungere Fiumicino, “il– come ha fatto sapere la Sala stampa vaticana – si è intrattenuto per alcuni momenti con una dozzina di persone accolte dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cooperativa Auxilium e rifugiatesi in anni recenti in Italia ...

Avvenire_Nei : Il - vaticannews_it : #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco è in volo alla volta di Baghdad. L'aereo è decollato alle 7.45 dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di R… - manomela : RT @mannocchia: Dall’Iraq Cosa significa la visita di papa Francesco a Qaraqosh - L'Espresso - paola_pizzo : RT @santegidionews: #PapaFrancesco, prima di partire per l'#Iraq, ha incontrato una famiglia di cristiani iracheni arrivati con i corridoi… -