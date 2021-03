Papa Francesco verso l’Iraq, per lui un volo covid-free (Di venerdì 5 marzo 2021) Papa Francesco è in volo verso l’Iraq, perché? Un viaggio apostolico come segno di umanità unita. Scopriamo insieme i dettagli “Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Iraq pellegrino di pace e di fraternità tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei signor Presidente il mio deferente saluto che accompagno con fervidi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021)è in, perché? Un viaggio apostolico come segno di umanità unita. Scopriamo insieme i dettagli “Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Iraq pellegrino di pace e di fraternità tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei signor Presidente il mio deferente saluto che accompagno con fervidi L'articolo proviene da YesLife.it.

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - Avvenire_Nei : Il - vaticannews_it : #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per… - msn_italia : È iniziato il viaggio di Papa Francesco in Iraq - CentroStudiInt : Per l'Osservatorio di Politica Internazionale di #Senato #Camera e #MAECI, il CeSI ha redatto una nota sull'#Iraq.… -