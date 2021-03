Papa Francesco ordina a Enzo Bianchi di lasciare per sempre Bose: il comunicato della Santa Sede durante il viaggio in Iraq (Di venerdì 5 marzo 2021) Enzo Bianchi deve obbedire e lasciare quanto prima e per sempre Bose. A ordinarlo è direttamente Papa Francesco con un comunicato della Santa Sede dai toni perentori. Una nota che Bergoglio ha voluto fosse pubblicata il giorno dopo aver ricevuto in udienza privata in Vaticano padre Amedeo Cencini, delegato pontificio ad nutum Sanctae Sedis per la Comunita? monastica di Bose, e l’attuale priore Luciano Manicardi. Bergoglio non ha atteso il suo ritorno dal viaggio in Iraq per rendere pubblica la sua decisione visto che da nove mesi, con un provvedimento approvato da lui stesso, è stato imposto a Bianchi l’esilio dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)deve obbedire equanto prima e per. Arlo è direttamentecon undai toni perentori. Una nota che Bergoglio ha voluto fosse pubblicata il giorno dopo aver ricevuto in udienza privata in Vaticano padre Amedeo Cencini, delegato pontificio ad nutum Sanctae Sedis per la Comunita? monastica di, e l’attuale priore Luciano Manicardi. Bergoglio non ha atteso il suo ritorno dalinper rendere pubblica la sua decisione visto che da nove mesi, con un provvedimento approvato da lui stesso, è stato imposto al’esilio dalla ...

