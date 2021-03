Papa Francesco in volo verso l' Iraq Viaggio storico | ' un dovere verso una terra martoriata'

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

'Questo è un viaggio emblematico, un dovere verso una terra martoriata'. Cosìstamattina nel volo verso Baghdad per una storica visita in Iraq che durerà quattro giorni e che intende soprattutto portare conforto alle comunità cristiane perseguitate da tempo, ma ...Aereo atterrato a Baghdad. "inizia una visita storica in Iraq". Titola così sul suo sito web la tv satellitare al - Jazeera nel giorno in cui inizia il viaggio del Pontefice nel Paese arabo . I giornali e i media ...Abu Dhabi (Agenzia Fides) – Oggi Papa Francesco ha iniziato il viaggio in Iraq, e proprio ieri, il 4 marzo, cadevano i cinque anni esatti dalla strage in cui a Aden, nello Yemen, vennero uccise quattr ...Abu Dhabi (Agenzia Fides) – Oggi Papa Francesco ha iniziato il viaggio in Iraq, e proprio ieri, il 4 marzo, cadevano i cinque anni esatti dalla strage in cui a Aden, nello Yemen, vennero uccise quattr ...