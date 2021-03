Papa Francesco in Iraq: “Tacciano le armi qui e altrove” (Di venerdì 5 marzo 2021) Discorso Papa Francesco a Baghdad. Storico viaggio del Pontefice in visita in Iraq “come pellegrino di pace e fraternità”. Nel suo primo discorso Bergoglio lancia un nuovo appello per il disarmo: “Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque!” dice. “Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale”. (segue dopo la foto) Discorso Papa Francesco a Baghdad: “Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace!” “Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze!”, ha detto il Pontefice. “Si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono costruire insieme questo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Discorsoa Baghdad. Storico viaggio del Pontefice in visita in“come pellegrino di pace e fraternità”. Nel suo primo discorso Bergoglio lancia un nuovo appello per il disarmo: “le! Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque!” dice. “Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale”. (segue dopo la foto) Discorsoa Baghdad: “Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace!” “Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze!”, ha detto il Pontefice. “Si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono costruire insieme questo ...

