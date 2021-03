Papa Francesco in Iraq, incontro col presidente Barham Salih: 'Tacciano le armi ovunque' (Di venerdì 5 marzo 2021) Il volo Alitalia con a bordo Papa Francesco e il seguito, partito dall'aeroporto di Fiumicino alle 7:45, è atterrato alle 11:54 (13:54 locali) all'aeroporto di Baghdad , in lieve anticipo sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Il volo Alitalia con a bordoe il seguito, partito dall'aeroporto di Fiumicino alle 7:45, è atterrato alle 11:54 (13:54 locali) all'aeroporto di Baghdad , in lieve anticipo sulla ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - Avvenire_Nei : Il - calabriaclick2 : Papa Francesco in Iraq, verso la storia con un poco di Calabria - Gianga87 : RT @BiloFausto: Segui in diretta la storica visita del Papa in Iraq. Guarda l’arrivo di Francesco accolto dai cristiani a Baghdad @ilgiorna… -