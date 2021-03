Papa Francesco in Iraq, il primo discorso alle autorità: “Tacciano le armi, crescano onestà e giustizia. Chiesa cattolica amica di tutti” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze!”. Nel suo primo discorso in Iraq, parlando alle autorità politiche nel palazzo presidenziale di Baghdad, Papa Francesco ha voluto subito rivolgere l’appello che racchiude il senso del suo viaggio nel Paese arabo. “Vengo come penitente – ha spiegato Bergoglio – che chiede perdono al cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudelta?. Vengo come pellegrino di pace, in nome di Cristo, principe della pace. Quanto abbiamo pregato, in questi anni, per la pace in Iraq! San Giovanni Paolo II non ha risparmiato iniziative, e soprattutto ha offerto preghiere e sofferenze per questo. E Dio ascolta, ascolta sempre! Sta a noi ascoltare lui, camminare nelle sue vie”. Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze!”. Nel suoin, parlandopolitiche nel palazzo presidenziale di Baghdad,ha voluto subito rivolgere l’appello che racchiude il senso del suo viaggio nel Paese arabo. “Vengo come penitente – ha spiegato Bergoglio – che chiede perdono al cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudelta?. Vengo come pellegrino di pace, in nome di Cristo, principe della pace. Quanto abbiamo pregato, in questi anni, per la pace in! San Giovanni Paolo II non ha rispato iniziative, e soprattutto ha offerto preghiere e sofferenze per questo. E Dio ascolta, ascolta sempre! Sta a noi ascoltare lui, camminare nelle sue vie”....

