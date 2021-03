Papa Francesco è arrivato in Iraq. Inizia la "storica" visita (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - L'aereo dell'Alitalia con a bordo Papa Francesco è atterrato all'aeroporto di Baghdad. Comincia così la storica visita del primo Pontefice in Iraq. Come da programma il volo è atterrato all'aeroporto alle 14, ora locale. L'Airbus A330 era decollato dall'aeroporto di Fiumicino alle 7.45. Il Pontefice resterà per quattro giorni in Iraq e il suo rientro è previsto nella tarda mattinata di lunedì. Prima di lasciare Casa Santa Marta, Papa Francesco si è intrattenuto brevemente con 12 rifugiati iracheni accolti dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Cooperativa Auxilium, accompagnati dall'Elemosiniere, card. Konrad Krajewski. Prima di imbarcarsi, il pontefice ha salutato le autorità civili e religiose presenti, poi, con la borsa nera nella mano ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - L'aereo dell'Alitalia con a bordoè atterrato all'aeroporto di Baghdad. Comincia così ladel primo Pontefice in. Come da programma il volo è atterrato all'aeroporto alle 14, ora locale. L'Airbus A330 era decollato dall'aeroporto di Fiumicino alle 7.45. Il Pontefice resterà per quattro giorni ine il suo rientro è previsto nella tarda mattinata di lunedì. Prima di lasciare Casa Santa Marta,si è intrattenuto brevemente con 12 rifugiati iracheni accolti dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Cooperativa Auxilium, accompagnati dall'Elemosiniere, card. Konrad Krajewski. Prima di imbarcarsi, il pontefice ha salutato le autorità civili e religiose presenti, poi, con la borsa nera nella mano ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - vaticannews_it : #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per… - mropinto : RT @gabriella_roux: Grande attenzione sui media internazionali alla vista di Papa Francesco in Iraq, coperture live dell'arrivo, analisi, c… - ADM_assdemxmi : RT @Avvenire_Nei: Il -