Papa | Baghdad blindata da imponenti misure sicurezza

(AsiaNews) - 'Uscire' tra il piccolo gregge dei fedeli, come testimoni del Vangelo e dell'... Li ricorda anche il: 'La loro morte ci ricorda con forza che l'incitamento alla guerra, gli ...La scorsa settimana inoltre il gruppo Stato islamico ha ripreso le sue attività militari in molte città irachene, compresa, prima tappa del viaggio delPapa Francesco in Iraq: “Tacciano le armi, crescano onestà e giustizia”. Baghdad - Il pontefice rivolgendosi alle autorità politiche: “Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace” ..."Sono grato dell’opportunità di compiere questa Visita Apostolica, a lungo attesa e desiderata, nella Repubblica di Iraq; di poter venire in questa terra, culla della civiltà ...