Palermo | l’ex Cecconi si racconta | “Che ricordi quella promozione in B! indossare questa maglia è speciale”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lucaricorda la sua esperienza a.L'ex attaccante che ha vestito larosanero dal 1991 al 1993 conquistando anche unain Serie B, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'. Di seguito ne proponiamo uno stralcio."A Belmonte Mezzagno la festa per lain Serie B delfu una processione in grande stile, come quelle religiose. Con la banda e tutto il paese in corteo. E io ero il “padrino” del club rosanero. Quel giorno di ventotto anni fa mi sentii come un santo patrono. Giocare qui è diverso. Cosa ha di diverso il? Dalle altre parti giochi per il club. Quando giochi nelhai la sensazione di giocare per una intera città, per tutta la sua gente. E questo ti ...