Pacifico? Mica tanto Gli Usa pronti a schierare nuovi missili anti Cina 

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si terrà entro il mese di marzo il primo incontro virtuale in formato Quad: al tavolo il presidente statunitense Joe Biden, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, quello australiano Scott Morrison e quello indiano Narendra Modi. A rivelarlo è la testata online americana Axios.com, che sottolinea come la decisione di mettere in agenda il meeting sia una dimostrazione dell’importanza che la nuova Casa Bianca ripone nelle partnership e nelle alleanze per fronteggiare l’ascesa della Cina nell’Indo-. Si tratta di un approccio multilaterale che però segue anche quanto fatto della precedente amministrazione guidata da Donald Trump, dando nuovo slancio, nello specifico della regione, al dialogo strategico nato nel 2007. A conferma le indiscrezioni di Axios.com è stato oggi il primo ministro australiano Morrison, che però non ha dato indicazioni precise sul ...