Pacific Rim | La zona oscura | tornano i mostri in formato anime

(Di venerdì 5 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=TtrxGSAdxJ8 Tutti custodiscono nei loro cuori (e nella loro videoteca) un posto riservato ai film più visti: per alcuni è il Titanic, per altri come chi scrive, Terminator, Aliens…Rim. Quest’ultimo, appassionato omaggio (qual è la differenza con il plagio? la quantità di amore per il soggetto “saccheggiato”) di Guillermo del Toro ai film giapponesi e ai cartoni animati sue robottoni ha un nuovo sequel grazie a Netflix, da qualche ora disponibile sulla piattaforma streaming con i primi sette episodi.Rim: La(in originale,Rim: The Black), trasfigura quell’ode incinematografico che era il film di Del Toro nell’oggetto stesso di quell’adorazione: undi robottoni, ...

Non possiamo negare che abbiamo atteso a lungo l'uscita di questa serie animata e la nostra recensione di: La zona oscura è frutto di una grande passione per tutto ciò che riguarda mostri e robot giganti.è ormai divenuto un vero e proprio franchise originato dall'omonimo film del ...: La zona oscura arriva oggi 4 marzo su Netflix in streaming con tutti i sette episodi della prima stagione, ispirati all'universo portato al cinema da Guillermo Del Toro. Lo show animato ...Pacific Rim: The Black è il seguito del blockbuster fantascientifico di Guillermo del Toro in formato cartone animato. Prodotto da Netflix, è una chicca per chi ama le storie con i robottoni alla Gund ...La nostra recensione di Pacific Rim: La zona oscura, l'anime di Netflix, disponibile dal 4 marzo 2021, che prosegue l'omonima saga cinematografica ideata da Guillermo Del Toro. Non possiamo negare che ...