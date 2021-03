Pablo, il cartone animato sul tema dell’autismo (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiama Pablo, ed è un bambino autistico con la passione del disegno. E’ protagonista dal 1° marzo di un cartone animato che porta il suo stesso nome, Pablo, in onda su Rai YoYo alle 18 e dallo scorso 2 marzo in replica alle 9.35. E’ disponibile anche in lingua inglese. Pablo, di cosa parla? Pablo è stato recentemente candidato ai BAFTA, e rappresenta una novità nel panorama dell’intrattenimento per i più piccoli. Pablo infatti è un bambino autistico, che ama disegnare. Ha molti amici nel suo mondo di fantasia, e con loro vive le piccole avventure quotidiane. La sua particolarità lo porta a volte a incontrare problemi o difficoltà che non riesce a comprendere, ma la sua immaginazione riesce sempre ad aiutarlo. Grazie ai mondi che Pablo riesce a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiama, ed è un bambino autistico con la passione del disegno. E’ protagonista dal 1° marzo di unche porta il suo stesso nome,, in onda su Rai YoYo alle 18 e dallo scorso 2 marzo in replica alle 9.35. E’ disponibile anche in lingua inglese., di cosa parla?è stato recentemente candidato ai BAFTA, e rappresenta una novità nel panorama dell’intrattenimento per i più piccoli.infatti è un bambino autistico, che ama disegnare. Ha molti amici nel suo mondo di fantasia, e con loro vive le piccole avventure quotidiane. La sua particolarità lo porta a volte a incontrare problemi o difficoltà che non riesce a comprendere, ma la sua immaginazione riesce sempre ad aiutarlo. Grazie ai mondi cheriesce a ...

