OtB di Renzo Rosso ha acquisito il brand Jil Sander

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Only the Brave (OtB), il gruppo veneto dell’abbigliamento guidato da– di cui fa parte anche il marchio Diesel – ha annunciato l’acquisizione del 100% delJildai giapponesi di Onward Holdings. “Ho sempre guardato a Jilcon rispetto e ammirazione – ha dichiarato– Nonostante i cambi di proprietà e direzione creativa, il marchio è rimasto fedele alla visione della sua fondatrice, con una grande attenzione alla bellezza e alla qualità del prodotto, dall’inconfondibile approccio minimalista”. “Accogliere questo diamante senza tempo nel nostro gruppo di maison uniche e anticonvenzionali è un onore e un impegno a lungo termine“, ha aggiunto.

