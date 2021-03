Ornella Muti, la figlia travolta dal lutto | Il dramma di una madre (Di venerdì 5 marzo 2021) Carolina è la figlia di Ornella Muti e Federico Fachinetti. La donna è stata colpita da un grave lutto: la perdita del compagno Andrea Longhi. A distanza di un anno dalla perdita che l’ha travolta, la figlia della Muti, gli dedica parole commoventi. Carolina Fachinetti, Andrea Longo e Ornella Muti-Political24Carolina Fachinetti è la secondogenita di Ornella Muti, nata dall’amore tra l’attrice e l’imprenditore Federico Fachinetti. Naike e Andrea sono i fratelli di Carolina, nati da altre relazioni della madre, nonostante però questo i tre sono legatissimi tra loro. Carolina è la meno social della famiglia ma purtroppo nel febbraio del 2020 ha pubblicato un post che ha sconvolto il mondo ... Leggi su political24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Carolina è ladie Federico Fachinetti. La donna è stata colpita da un grave: la perdita del compagno Andrea Longhi. A distanza di un anno dalla perdita che l’ha, ladella, gli dedica parole commoventi. Carolina Fachinetti, Andrea Longo e-Political24Carolina Fachinetti è la secondogenita di, nata dall’amore tra l’attrice e l’imprenditore Federico Fachinetti. Naike e Andrea sono i fratelli di Carolina, nati da altre relazioni della, nonostante però questo i tre sono legatissimi tra loro. Carolina è la meno social della famiglia ma purtroppo nel febbraio del 2020 ha pubblicato un post che ha sconvolto il mondo ...

leovvi : @tajima69 @sarbatore_ @RaffaeleDeSa @OriettaBerti beh, anche Ornella Muti è nonna........................... - Taimueister : C'è qualcosa di più sconvolgente de i due episodi ne 'I nuovi mostri' con protagonista Ornella Muti? Io non credo - ZanghiGiovanni : 3) Sant’America by Paolo Conte colonna sonora del film: soundtrack of the film: Aspetta Primavera, Bandini Cast… - thenb08 : @taj_zkt Ritengo che sia oggettivamente bellissima poi, come tutto, può non piacere. Ad esempio per me Ornella Muti… - MMOOTTONOOOTR3S : Gianni Marchetti - L` Incontro (Ornella Muti) -