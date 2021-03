Orietta Berti sogna il duetto con i Maneskin | ma commette una gaffe

(Di venerdì 5 marzo 2021) LadiGiornate molto impegnative queste per, a causa della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. La cantante in questi giorni, dal suo arrivo nella Città dei Fiori, ha realizzato già uno svariato numero di interviste, dove si è raccontata al pubblico a casa. Nel corso di una di L'articolo proviene da Novella 2000.

IlContiAndrea : Ordine di uscita Big 1 Noemi 2 Fulminacci 3 Renga 4 Extraliscio 5 Fasma 6 Bugo 7 Michielin e Fedez 8 Irama 9 Manesk… - trash_italiano : Orietta Berti è una di quelle artiste che voteresti al buio, sulla fiducia, a cui daresti anche il pin del bancomat. #Sanremo2021 - trash_italiano : Elodie feat. Orietta Berti @ Eurovision 2021 #Sanremo2021 - 6000passi : RT @perchetendenza: 'Ermal Metal': Per queste dichiarazioni di Orietta Berti - paobauletto : Tutti che parlano dei concerti dei Maneskin e nessuno che si preoccupi dei concerti di Orietta Berti ?? #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

Gaffe clamorosa pera Sanremo . Nel corso di una diretta la cantante, in gara al Festival con 'Quando ti sei innamorato', ha detto: 'Con chi mi piacerebbe fare un duetto? Con Madame, con Ermal 'Metal' e con ...Fra i cantanti, alle spalle di Irama troviamo a sorpresache, al suo ritorno al festival dopo 29 anni di assenza, ottiene 2.229 citazioni, precedendo Noemi (1.997) e Annalisa (1.961), ...Gaffe clamorosa per Orietta Berti a Sanremo. Nel corso di una diretta la cantante, in gara al Festival con "Quando ti sei innamorato", ha detto: «Con chi mi piacerebbe fare ...È tempo delle cover: Ermal Metal vince la serata e ora è al primo posto della classifica generale. Serata dedicata a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno ...