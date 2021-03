Organizzazione LeBron James si concentra sulle leggi GOP

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’politica del campione NBA dei Los Angeles Lakersavrà come obiettivo portante la lotta alledel partito repubblicano contro il voto dell’elettorato afroamericano. Il progetto di More Than A Vote utilizzerà il cosiddetto All-Star Game NBA 2021 di Atlanta per attirare l’attenzionemosse di alcuni legislatori GOP in Georgia. Su cosa si concentrerà l’organizzazone di? L’politica die di altri atleti e artisti di colore avvierà un nuovo progetto. Esso si focalizzeràdei repubblicani statunitensi che contrastano il voto dell’elettorato afroamericano. Il progetto sfrutterà l’evento All-Star ...