Ora è ufficiale, Campania in Zona Rossa da lunedì: Speranza ha firmato l'ordinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze. La Campania passa in Zona Rossa da lunedì 8 marzo. Passano in area arancione, invece, le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

