Ondina Valla a teatro per l’8 marzo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lunedì 8lo spettacolo teatraleOltre ogni ostacolo in streaming dal centro Asteria di Milano mette sotto i riflettori la storia di, la prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi, in un’epoca pionieristica per lo sport gli anni Trenta del secolo scorso e soprattutto in una società a cui alle donne era concesso ben poco. Lo spettacolo per la regia di Lisa Capaccioli e interpretato da Lorenza Fantoni, è preceduto dall’introduzione di Andrea Bienati, docente di Storia e didattica della Shoah e seguito dall’incontro virtuale con Claudia Giordani, olimpionica giornalista e dirigente sportiva, Luigi De Lucchi figlio di, e Linda Olivieri, atleta specialista dei 400 metri ostacoli. Lo spettacolo pensato per le ...