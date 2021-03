Omicidio Formia | parla il fratello di Romeo Bondanese

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Mioera un ragazzo che è nato al mare, è vissuto al mare ed è morto vedendo il mare. Non vogliamo vendetta: il nostro obiettivo non è far soffrire la famiglia del ragazzo che l’ha ucciso, perché conosciamo il dolore. Ma vogliamo solo sapere com’è morto mio”, ha detto ildiè stato brutalmente ucciso a soli 17 anni durante una rissa feroce, il 16 febbraio. Il ragazzo accusato di averlo ucciso è un 16enne di Caserta, accusato dipreterintenzionale: ora si trova agli arresti domiciliari. “Quando ci è arrivata la notizia della scarcerazione ci ha fatto male. Ci siamo detto ‘quindi uno uccide e ritorno a casa’. Ma gli avvocati ci hanno detto che gli inquirenti hanno preso questa decisione per un motivo: non perché quel ragazzo non è ...

Romeo amava il mare: era nato e vissuto a, e nelle ore in cui non studiava lavorava sulla ... È accusato dipreterintenzionale: ora si trova agli arresti domiciliari nella sua ...I toni forti dell'allora sindaco diPaola Villa erano in contrasto con troppe sedie vuote. ... aggravata dal metodo mafioso, estorsioni aggravate anch'esse dal metodo mafioso, e dell'...Il Prefetto di Latina ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per fare il punto della situazione dopo la diffusione del video inneggiante al clan Travali e ...L'INCHIESTAIl Prefetto di Latina ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per fare il punto della situazione dopo la diffusione del video inneggiante al clan Travali e ...