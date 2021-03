Omceo Roma | una dose vaccino per chi ha buona immunità

(Di venerdì 5 marzo 2021)– “Chi ha gia’ contratto il Covid ha gia’ unaimmunita’, quindi se il test sierologico mette in evidenza una importante capacita’ anticorpale, va bene anche un’unica. Ma laddove questa capacita’ non ci fosse piu’, secondo me andrebbero fatte due dosi di”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, intervenendo alla trasmissione ‘Genetica Oggi’ su Radio Cusano Campus.

In merito alla dose unica di vaccino, il presidente dell'ritiene poi necessario 'fare chiarezza anche su questo. Deve ovviamente essere l'Aifa a dire quali sono le procedure per quanto ...Anche perché, sottolinea ancora il presidente dell'Ordine dei medici di, il virus 'è sempre un'incognita, non si sa come 'gira' l'infezione'. Magi torna infine sulle scuole, che 'andavano e non ...Roma - "Chi ha gia' contratto il Covid ha gia' una buona immunita', quindi se il test sierologico mette in evidenza una importante capacita' anticorpale, ..."Nei reparti ospedalieri iniziamo a vedere anche persone giovani, cosa che prima non avveniva". Risponde così all'Agenzia ...