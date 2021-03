"Oltre la soglia critica", arrivano le zone rosse: chi cambia colore da lunedì, è ricominciato l'incubo (Di venerdì 5 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo cambieranno nuovamente i colori delle Regioni italiane, come ampiamente previsto da Guido Bertolaso, che qualche giorno fa aveva espresso la sua previsione di una zona rossa nazionale che diventerà obbligatoria nelle prossime settimane. La terza ondata è infatti arrivata e sta crescendo anche in maniera molto rapida, mettendo nuovamente a dura prova gli italiani e soprattutto il sistema sanitario nazionale. Per la quinta settimana consecutiva la cabina di regia ha registrato un peggioramento nel livello generale del rischio: solo la Sardegna è a rischio basso, tutte le altre sono messe sempre peggio. Addirittura dieci Regioni hanno un Rt maggiore di 1: si tratta di Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. In base al monitoraggio settimanale il ministro Roberto Speranza firmerà una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Da8 marzo cambieranno nuovamente i colori delle Regioni italiane, come ampiamente previsto da Guido Bertolaso, che qualche giorno fa aveva espresso la sua previsione di una zona rossa nazionale che diventerà obbligatoria nelle prossime settimane. La terza ondata è infatti arrivata e sta crescendo anche in maniera molto rapida, mettendo nuovamente a dura prova gli italiani e soprattutto il sistema sanitario nazionale. Per la quinta settimana consecutiva la cabina di regia ha registrato un peggioramento nel livello generale del rischio: solo la Sardegna è a rischio basso, tutte le altre sono messe sempre peggio. Addirittura dieci Regioni hanno un Rt maggiore di 1: si tratta di Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. In base al monitoraggio settimanale il ministro Roberto Speranza firmerà una ...

