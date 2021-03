Olimpiadi Tokyo, gli organizzatori: “Impossibile un nuovo rinvio” (Di venerdì 5 marzo 2021) Ora o mai più. Toshiro Muto, Ceo del Comitato organizzatore di Tokyo 2020, torna a ribadire che l’ipotesi di un nuovo rinvio dei Giochi Olimpici, gia’ posticipati di un anno a causa della pandemia, e’ impraticabile. “C’e’ gente che dice che l’Olimpiade dovrebbe essere di nuovo rinviata ma dal mio punto di vista e’ Impossibile – le sue parole a ‘Kyodo News‘ – Organizzarle a luglio e’ l’ultima opzione“. Muto spiega che sono tre le ragioni principali per cui non si puo’ pensare di spostare i Giochi al 2022: la prima e’ che gli atleti sarebbero costretti ad allenarsi sotto pressione per un altro anno, la seconda e’ che mancherebbe il sostegno della comunita’ internazionale, la terza, infine, e’ logistica visto che gli organizzatori non potrebbero bloccare per un altro anno il Villaggio ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Ora o mai più. Toshiro Muto, Ceo del Comitato organizzatore di2020, torna a ribadire che l’ipotesi di undei Giochi Olimpici, gia’ posticipati di un anno a causa della pandemia, e’ impraticabile. “C’e’ gente che dice che l’Olimpiade dovrebbe essere dirinviata ma dal mio punto di vista e’– le sue parole a ‘Kyodo News‘ – Organizzarle a luglio e’ l’ultima opzione“. Muto spiega che sono tre le ragioni principali per cui non si puo’ pensare di spostare i Giochi al 2022: la prima e’ che gli atleti sarebbero costretti ad allenarsi sotto pressione per un altro anno, la seconda e’ che mancherebbe il sostegno della comunita’ internazionale, la terza, infine, e’ logistica visto che glinon potrebbero bloccare per un altro anno il Villaggio ...

