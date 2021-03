Ok vaccinazioni in azienda, Uecoop: tre milioni nelle coop (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Ok alle vaccinazioni in azienda con le cooperative pronte ad aprire sedi, magazzini e uffici per vaccinare 3 milioni di persone fra dipendenti e loro familiari. Lo annuncia l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento alla proposta del Governo alle parti sociali “di utilizzare i medici aziendali, per le vaccinazioni” mentre il Covid avanza e diverse regioni rischiano di passare in zona arancione o rossa. Da Nord a Sud, già pronto un primo nucleo di 150 siti aziendali di cooperative di Uecoop a disposizione per l’offensiva vaccinale contro il virus: dalla Lombardia alla Basilicata, dal Piemonte alla Puglia, dal Friuli alla Sardegna, dalla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Ok alleincon leerative pronte ad aprire sedi, magazzini e uffici per vaccinare 3di persone fra dipendenti e loro familiari. Lo annuncia l’Unione europea delleerative () in riferimento alla proposta del Governo alle parti sociali “di utilizzare i medicili, per le” mentre il Covid avanza e diverse regioni rischiano di passare in zona arancione o rossa. Da Nord a Sud, già pronto un primo nucleo di 150 sitili dierative dia disposizione per l’offensiva vaccinale contro il virus: dalla Lombardia alla Basilicata, dal Piemonte alla Puglia, dal Friuli alla Sardegna, dalla ...

