"Oh mio Dio, che è?". Unomattina, Monica Giandotti 'stordita' dal tonfo (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di venerdì 5 marzo è andata in onda una nuova puntata con 'Unomattina'. Ovviamente tantissimo tempo è stato dedicato a Sanremo 2021, che si appresta a vivere la sua quarta e penultima puntata. Ci sarà nella serata il vincitore delle Nuove Proposte e tutti i big si esibiranno nuovamente con i loro brani in lizza per la vittoria. Nella serata del 4 marzo era invece stato dato spazio alle cover. Ma tornando al programma di Marco Frittella e Monica Giandotti è successo un imprevisto. Erano presenti in studio diversi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui un noto scrittore. Ed è accaduto un fatto insolito, che ha spaventato la padrona di casa. Marco Frittella si è invece reso protagonista di una battuta scherzosa nei confronti della collega: "Non dare troppi baci a Fiorello altrimenti mi vendico". Il riferimento era alla ...

