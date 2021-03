Nuovo Stadio, il rinvio delle elezioni accelera l’iter: Inter e Milan sorridono (Di venerdì 5 marzo 2021) Possibile accelerata sul fronte Stadio per Inter e Milan Il rinvio ormai certo delle elezioni comunali ad ottobre fa felice Inter e Milan. I due club attendevano la nuova amministrazione del comune di Milano per avere il via libero al progetto. Ora Sala, sindaco attuale, non può rimandare oltre la decisione con le due società pronte a festeggiare il via libera al Nuovo impianto. “Inter e Milan hanno accolto con favore l’ormai certo slittamento delle elezioni a ottobre causa Covid. Venerdì i club avevano recapitato a Palazzo Marino i documenti relativi ai chiarimenti richiesti inerenti agli spazi che rimarranno a uso pubblico nel ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Possibileta sul fronteperIlormai certocomunali ad ottobre fa felice. I due club attendevano la nuova amministrazione del comune dio per avere il via libero al progetto. Ora Sala, sindaco attuale, non può rimandare oltre la decisione con le due società pronte a festeggiare il via libera alimpianto. “hanno accolto con favore l’ormai certo slittamentoa ottobre causa Covid. Venerdì i club avevano recapitato a Palazzo Marino i documenti relativi ai chiarimenti richiesti inerenti agli spazi che rimarranno a uso pubblico nel ...

capuanogio : ?? Secondo #MF il gruppo #Friedkin è pronto a prendere in considerazione un nuovo progetto stadio per la #Roma: cap… - vincenz99883302 : Vi presento il nuovo segretario del PD. Ha’ accettato, Questo signore quando decise di andare in politica perse tan… - passione_inter : VIDEO - Nuovo stadio, Inter e Milan accelerano: ora tocca al Comune - - ReteSport : ?? #PrimaPagina #ReteSport?? #Veretout rischia almeno 1 mese di stop, Fonseca deve inventare una nuova mediana. Stad… - fcin1908it : Stadio, Inter-Milan sorridono: rinvio elezioni accelera iter, il nuovo scenario -