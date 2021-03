Nuovo segretario | reggente o congresso Le tre strade per il dopo Zingaretti

(Di venerdì 5 marzo 2021) La lettera è stata inviata. Nicolasi è ufficialmente dimesso daldel Pd e la presidente Valentina Cuppi ne ha preso atto: “Ora dovremo valutare la strada, il percorso da seguire a partire dal 13 marzo, giorno nel quale ho convocato l’assemblea nazionale”. I dirigenti dem hanno ripreso in mano ‘codice’ e Statuto del partito, i regolamenti da cui dipende la vita democratica interna al Pd. Materia complessa. Prima di tutto occorre modificare l’ordine del giorno dell’assemblea che era già stata convocata ma per discutere dei temi riguardano il Paese e la pandemia. Ora bisogna mettere al primo punto le dimissioni del. Prima di imbarcarsi nei meandri nel regolamento occorre fare una precisazione: non è nella disponibilità dei ‘mille’ respingere le dimissioni di. Il ...

Se invece, durante la prossima settimana, non ci saranno ripensamenti, le strade da poter percorrere saranno due: o l'Assemblea nazionale elegge un nuovo segretario fino a scadenza nel 2023 oppure un segretario ad interim potrebbe comunque essere rieletto per un nuovo mandato. Prima ancora di quel che accadrà c'è da registrare il sentimento, che comunque segna un punto di non ritorno. Mai si era visto un segretario...La lettera è stata inviata. Nicola Zingaretti si è ufficialmente dimesso dal segretario del Pd e la presidente Valentina Cuppi ne ha preso atto: "Ora dovremo valutare la strada, il percorso da seguire ...