Nuovo prefetto di Catania | il messaggio della Ugl etnea | “Scelta di alto profilo Auspichiamo il prosieguo di una sinergia per il lavoro e la legalità”

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Ringraziamo il Governo nazionale per aver nominato con rapidità ildi. Unadi, che porterà nella nostra città un notevole bagaglio di professionalità ed esperienza acquisito in altre parti d’Italia, a livello centrale ed, in particolare, nelle province di Ragusa e Messina. A sua eccellenza Maria Carmela Librizzi esprimiamo ... L'articolo UGL SICILIA.

TeresaBellanova : I miei auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini, nominato poco fa nuovo capo della @poliziadistato. Un p… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - matteosalvinimi : Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo Capo della @poliziadistato, prefetto Lamberto Giannini. - patriziadegioia : RT @marcodimaio: Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia. Una figura di esperienza, qualità, competenza: un servitore d… - UglSicilia : Nuovo prefetto di Catania, il messaggio della Ugl etnea: “Scelta di alto profilo. Auspichiamo il prosieguo di una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo prefetto

...De Luca - all'incontro fra Conferenza delle Regioni e i ministri del governo Draghi e il...una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta daldi ...... poi è stato nominato capo segreteria del Dipartimento di pubblica sicurezza, in sostituzione delMario Papa. Incarico da cui sono pressoché passati tutti i vertici. IlCapo ...CATANIA – Maria Carmela Librizzi è il nuovo prefetto di Catania. Svolgeva lo stesso ruolo a Messina, dove è rimasta per tre anni. Adesso sostituirà Claudio Sammartino, andato in pensione. La nomina è ...Giannini nuovo capo della Polizia-direttore generale Pubblica Sicurezza; 5/03/2021: Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si è congratulata con il prefetto Lamberto Giannini ...