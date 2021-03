"Nuovo nome, nuovo simbolo, nuovo partito". Becchi svela la "variante genovese" del M5s (Di venerdì 5 marzo 2021) Chiamiamola la "variante genovese" del Movimento 5 Stelle. Secondo Paolo Becchi, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, Giuseppe Conte è il simbolo di un nuovo partito che con il Movimento 5 Stelle non ha niente a che fare. Dovranno cambiare il nome, mentre il simbolo stanno già pensando di cambiarlo, perché il blog delle stelle sicuramente sparirà. Questo è l'ultimo tentativo di mutazione". "Era un virus benefico", ricorda con nostalgia l'editorialista di Libero, ricordando il Movimento delle origini, quello del 2009-2010, di cui è stato uno degli ideologi. "Era un virus che ha scosso i cittadini, è stata virale per l'establishment. Adesso abbiamo una variante innocua, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Chiamiamola la "" del Movimento 5 Stelle. Secondo Paolo, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, Giuseppe Conte è ildi unche con il Movimento 5 Stelle non ha niente a che fare. Dovranno cambiare il, mentre ilstanno già pensando di cambiarlo, perché il blog delle stelle sicuramente sparirà. Questo è l'ultimo tentativo di mutazione". "Era un virus benefico", ricorda con nostalgia l'editorialista di Libero, ricordando il Movimento delle origini, quello del 2009-2010, di cui è stato uno degli ideologi. "Era un virus che ha scosso i cittadini, è stata virale per l'establishment. Adesso abbiamo unainnocua, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo nome Dove vai se l'acronimo di quartiere non ce l'hai Il primo quartiere al mondo con il brand nel nome non poteva che essere a Milano, e dedicato alla ... insieme per combattere la crisi e per provare a dare un nuovo volto alla ristorazione cittadina. ...

DL SOSTEGNO/ Forte: il nuovo schema indennizzi toglie burocrazie e ingiustizie Il Governo lavora alla messa a punto del Decreto sostegno , nome che ha preso il posto del Decreto ristori 5, anche per segnare una discontinuità che, come ci spiega Francesco Forte, ex ministro delle Finanze e per il Coordinamento delle politiche comunitarie ,...

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il nuovo nome del dicastero di via Porta Pia Edilportale.com Colori regioni, oggi le nuove zone: due verso il rosso, sei verso l’arancione Venerdì l’Italia cambia colore e sembra inevitabile che la mappa sia sempre più arancione, con macchie di rosso. A rischiare le restrizioni più dure sono Emilia-Romagna e Campania. L’epidemia accelera ...

Slitta al 2022 il nuovo autovelox sulla Sarzanese Luca Basile Pietrasanta. Slitta al 2022 l’attivazione del nuovo autovelox lungo la via Sarzanese. Quanto meno questa è l’idea di massima dell’amministrazione comunale che dopo avere inaugurato di rece ...

