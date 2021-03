Nuovo maxi concorso al Ministero degli Esteri: 400 posti di lavoro, come candidarsi (Di venerdì 5 marzo 2021) In un momento storico in cui il lavoro è stato letteralmente piegato dal Covid, con enormi sacche di popolazione disoccupate, qualcosa si muove nella Pubblica amministrazione. In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati lo scorso 26 febbraio due nuovi concorsi per il Ministero degli Affari Esteri. I due concorsi del Ministero degli Esteri Si tratta nello specifico di un concorso, per esami, per 375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare e un secondo per 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2. concorso, per esami, per Collaboratore Codice 01 – 375 posti di collaboratore di amministrazione, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) In un momento storico in cui ilè stato letteralmente piegato dal Covid, con enormi sacche di popolazione disoccupate, qualcosa si muove nella Pubblica amministrazione. In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati lo scorso 26 febbraio due nuovi concorsi per ilAffari. I due concorsi delSi tratta nello specifico di un, per esami, per 375di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare e un secondo per 25di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2., per esami, per Collaboratore Codice 01 – 375di collaboratore di amministrazione, ...

JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Maturità, il ministro Bianchi firma le ordinanze: saltano di nuovo gli scritti. Maxi orale al via il 16 giugno https:/… - infoiteconomia : Enel in gran rimonta a Piazza Affari tra maxi-bond ibrido e nuovo progetto in Texas - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Maturità, il ministro Bianchi firma le ordinanze: saltano di nuovo gli scritti. Maxi orale al via il 16 giugno https:/… - DividendProfit : Enel in gran rimonta a Piazza Affari tra maxi-bond ibrido e nuovo progetto in Texas - Mirandola59 : RT @fattoquotidiano: Maturità, il ministro Bianchi firma le ordinanze: saltano di nuovo gli scritti. Maxi orale al via il 16 giugno https:/… -