Nuovo DPCM | in 5 Regioni incidenza sopra 250 casi Si va verso la chiusura delle scuole

Corriere : ?? Un’ulteriore stretta se la curva dei malati gravi continuerà a salire - Corriere : ?? I dati sul #Covid19 parlano chiaro: la terza ondata è cominciata e la richiesta del governo su presidenti di Regi… - Corriere : Nuovo Dpcm marzo, negozi chiusi e coprifuoco: si decide in quindici giorni. L’ipotesi di nuovi limiti - LMtredici : RT @GiovaQuez: Da nuovo Dpcm, tutte le scuole chiuse causa incidenza nelle zone a rischio rosso: Emilia Romagna, Lombardia (già fatto), Mar… - Robbetta : RT @GiovaQuez: Da nuovo Dpcm, tutte le scuole chiuse causa incidenza nelle zone a rischio rosso: Emilia Romagna, Lombardia (già fatto), Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

...recepisce e attiva tutte le disposizioni anti - contagio da Covid19 previste dall'ultimoe ... {sur}face" presso il Castello Campori, ilCinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 e il centro ...Sulemanato in settimana e che entrerà in vigore a partire da domani, 6 marzo: "Cerca di perfezionare un meccanismo che è difficile da attuare', con l'obiettivo 'di mitigare gli effetti ...Il d-day per il calcio dilettantistico regionale è arrivato. Sarà il Consiglio Federale della Figc, in programma oggi alle 11 in videoconferenza, a decidere cosa accadrà nei campionati regionali. Nei ...Al momento sono vietate nelle zone rosse, potrebbero esserlo anche in quelle regioni in fascia arancione o arancione scuro. Oggi la decisione del Governo: ecco quali sono i parametri in peggioramento.