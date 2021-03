Nuovi colori per le regioni da lunedì 8 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovi colori per le regioni della penisola. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in serata firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 8 marzo. Quali regioni cambiano colore Il Piemonte entra nella fascia arancione, mentre la Campania nella fascia rossa. Invece la Lombardia rimane in fascia arancione scuro. La situazione delle altre regioni Zona rossa. Oltre alla Campania in fascia rossa ci sono la Basilicata ed il Molise. Zona arancione. Oltre al Piemonte in fascia arancione ci sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Toscana e l’Umbria Zona gialla. Le regioni in zona gialla sono: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle Aosta ed il Veneto. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)per ledella penisola. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in serata firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da. Qualicambiano colore Il Piemonte entra nella fascia arancione, mentre la Campania nella fascia rossa. Invece la Lombardia rimane in fascia arancione scuro. La situazione delle altreZona rossa. Oltre alla Campania in fascia rossa ci sono la Basilicata ed il Molise. Zona arancione. Oltre al Piemonte in fascia arancione ci sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Toscana e l’Umbria Zona gialla. Lein zona gialla sono: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle Aosta ed il Veneto. ...

