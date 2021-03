Nuova Zelanda, revocato l’allarme tsunami dopo il terremoto di magnitudo 8.1. “Chi è stato evacuato può tornare a casa” (Di venerdì 5 marzo 2021) “L’istituto di ricerca GNS Science ha informato che le onde più grandi sono passate e quindi l’allerta tsunami declassato a pericolo di forte mareggiata per le aree fin qui coinvolte”. La ministra della conservazione del patrimonio naturale della Nuova Zelanda, Kiri Allan, ha revocato l’allarme tsunami per gran parte della regione del Pacifico emesso dopo le tre fortissime scosse di terremoto (di magnitudo 7.1, 7.4 e 8.1) registrate nelle scorse ore non lontano dalle coste del Paese. “Tutte le persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni possono ora farvi ritorno – ha aggiunto Allen -. Rimane in vigore il suggerimento di non andare su spiagge e zone costiere”. Anche la protezione civile della Nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “L’istituto di ricerca GNS Science ha informato che le onde più grandi sono passate e quindi l’allertadeclassato a pericolo di forte mareggiata per le aree fin qui coinvolte”. La ministra della conservazione del patrimonio naturale della, Kiri Allan, haper gran parte della regione del Pacifico emessole tre fortissime scosse di(di7.1, 7.4 e 8.1) registrate nelle scorse ore non lontano dalle coste del Paese. “Tutte le persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni possono ora farvi ritorno – ha aggiunto Allen -. Rimane in vigore il suggerimento di non andare su spiagge e zone costiere”. Anche la protezione civile della...

