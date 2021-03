Nuova Zelanda, allarme tsunami: sisma di magnitudo 8.1 | video (Di venerdì 5 marzo 2021) Al largo delle coste della Nuova Zelanda è stato registrato un terremoto di magnitudo 8.1. L'allarme è scattato subito: evacuazioni e allarmi di tsunami in tutto il Pacifico meridionale. Nel video si sentono le sirene per il rischio tsunami, un monito per gli abitanti di allontanarsi subito dalle proprie abitazioni e raggiungere immediatamente un terreno più elevato. L'allarme è poi rientrato: secondo la protezione civile locale le onde più grandi erano ormai passate, quindi il livello di pericolo era declassato per tutte le aree che in precedenza erano minacciate da terra e mare. La preoccupazione è nata perché questa è stata la seconda violenta scossa registrata in poche ore nell'area. In precedenza una di magnitudo 7.3 ha spaventato ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 marzo 2021) Al largo delle coste dellaè stato registrato un terremoto di8.1. L'è scattato subito: evacuazioni e allarmi diin tutto il Pacifico meridionale. Nelsi sentono le sirene per il rischio, un monito per gli abitanti di allontanarsi subito dalle proprie abitazioni e raggiungere immediatamente un terreno più elevato. L'è poi rientrato: secondo la protezione civile locale le onde più grandi erano ormai passate, quindi il livello di pericolo era declassato per tutte le aree che in precedenza erano minacciate da terra e mare. La preoccupazione è nata perché questa è stata la seconda violenta scossa registrata in poche ore nell'area. In precedenza una di7.3 ha spaventato ...

repubblica : Nuova Zelanda, allarme tsunami e migliaia di persone in fuga dopo una fortissima scossa in mare: Magnitudo 8,1 e mo… - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia di persone in fuga #Terremoto… - Agenzia_Ansa : Allerta #tsunami nel Pacifico dopo il #terremoto al largo della Nuova Zelanda, pericolo di onde da 3 metri in Nuova… - stebellu : @M49liberorso Capo Nord in moto e Nuova Zelanda - santecchi : RT @greenMe_it: Nuova Zelanda: le immagini delle onde che avanzano dopo l’allerta tsunami seguita ai tre violentissimi terremoti (l’ultimo… -