Nuova fiction con Vanessa Incontrada | anticipazioni e indiscrezioni

(Di venerdì 5 marzo 2021) Non è ancora certo il nome dellacon. l famosa attrice vestirà i panni di “Fosca”, il nuovo lavoro in programma di Mediaset. Mediaset,conFosca, sarà probabilmente il titolo della, targata Mediaset che avrà come protagonista la brava. Il titolo potrebbe subire cambiamenti, leraccontano ciò che vedremo, durante la prossima stagione televisiva. Le riprese inizieranno a breve, lache Mediaset trasmetterà, il cui titolo verosimilmente sarà Tosca, verrà prodotta da Banijay Studios Italy....

letigiangualano : RT @EnzaMoscaritolo: @gabriellagenisi autrice di #LolitaLobosco la nuova fiction di @raiuno qualche anno fa è stata #guestblogger di @Alley… - peppesava : RT @Ragusanews: Carmelo Burrafato, comisano, nella nuova fiction di Rai 1 Màkari - Ragusanews : Carmelo Burrafato, comisano, nella nuova fiction di Rai 1 Màkari - comisonews : Un giovane #comisano nella nuova fiction di RAI 1, “Màkari” - 15kelas : RT @grande_flagello: Da una costola di #GIEFFERTON nasce una quasi-nuova fiction Mediaset. RT per vederla sui vostri schermi #gfvip #mellos… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova fiction

RagusaOggi

Lunetta Savino, invece, sarà al centro della discussione intorno a "Lolita Lobosco", ladi Rai1 che ha raggiunto ascolti da record. Con lei e Giorgio Simonelli si indagheranno i motivi ...La tv, Antonella, la conosce bene avendo recitato in diversee film, da Centrovetrine a ...di autentica condivisione di un dolore trasversale che era anche frutto della maturazione di una...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata in spiaggia, pomeriggio in via Velino a Porto d’Ascoli. Qui la troupe di “Digitare il codice segreto”, fiction Rai diretta da Fabrizio Costa, ha realizzato altri c ...Un giovane Comisano nella nuova fiction di RAI 1, “Màkari”. Si tratta del dodicenne Carmelo Burrafato. “ E’ motivo d’orgoglio per me, come sindaco, ma anche per tutti i cittadini”. Dichiarazioni del s ...