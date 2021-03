Nuova avventura per Del Piero: sarà opinionista per ESPN (Di venerdì 5 marzo 2021) Una Nuova avventura nel mondo del calcio per Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus è diventato uno dei nuovi opinionisti di punta della rete americana ESPN. Pinturicchio sarà, infatti, presente in vesti ufficiali nello studio di ESPN FC.Ad annunciarlo, la stessa emittente con tanto di messaggio sui social con le dichiarazioni dell'ex numero 10: "Sono felice di far parte di ESPN FC. Ho visto quanto è cresciuta la fan base statunitense del calcio negli ultimi 5 anni, la crescita dii tantissimi giovani talenti americani ha portato popolarità. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza in campo nello studio", ha detto Del Piero.L'italiano ex Juventus e Nazionale va ad incrementare il "roster" di commentatori che vede già grandi nomi come ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) Unanel mondo del calcio per Alessandro Del. L’ex capitano della Juventus è diventato uno dei nuovi opinionisti di punta della rete americana. Pinturicchio, infatti, presente in vesti ufficiali nello studio diFC.Ad annunciarlo, la stessa emittente con tanto di messaggio sui social con le dichiarazioni dell'ex numero 10: "Sono felice di far parte diFC. Ho visto quanto è cresciuta la fan base statunitense del calcio negli ultimi 5 anni, la crescita dii tantissimi giovani talenti americani ha portato popolarità. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza in campo nello studio", ha detto Del.L'italiano ex Juventus e Nazionale va ad incrementare il "roster" di commentatori che vede già grandi nomi come ...

