Nuova avventura per Del Piero: entra a far parte degli opinionisti di ESPN America

Nuova avventura nel mondo del calcio per Alessandro Del Piero. L'ex bandiera e capitano della Juventus commenterà le partite per la celebre rete Americana, cominciando proprio da sabato in occasione di Juventus-Lazio. A darne l'annuncio la stessa rete televisiva Americana tramite un post attraverso i propri canali social. Questo il pensiero di Alex Del Piero: "Sono felice di far parte di ESPN FC. Ho visto quanto è cresciuta la fan base statunitense del calcio negli ultimi 5 anni, la crescita dii tantissimi giovani talenti Americani ha portato popolarità. Non vedo l'ora di portare la mia esperienza in campo nello studio".

