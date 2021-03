"Non li vota manco la famiglia". Massimo Cacciari fa il funerale al Pd: così Zingaretti lo ha condannato a morte (Di venerdì 5 marzo 2021) Massimo Cacciari è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, dove si è ampiamente discusso delle dimissioni di Nicola Zingaretti, che non sembra avere intenzione di ripensarci. Anche perché secondo l'ex sindaco di Venezia non ne ha la possibilità: “Lui ritiene che il Pd non sia in grado di svolgere un'azione politica all'altezza della situazione e dice che il re è nudo, ovvero che questo è un partito di poltronari”. Per Cacciari a Zingaretti è rimasta una sola strada da percorrere: “Deve ripetere all'assemblea che questo gruppo dirigente è assolutamente inadeguato a fare la sua politica e che farà la sua battaglia per rifondare il partito. Questo deve dire, altrimenti fa una figura tremenda. Vi rendete conto della gravità della situazione? È come se un ristoratore uscisse dal suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, dove si è ampiamente discusso delle dimissioni di Nicola, che non sembra avere intenzione di ripensarci. Anche perché secondo l'ex sindaco di Venezia non ne ha la possibilità: “Lui ritiene che il Pd non sia in grado di svolgere un'azione politica all'altezza della situazione e dice che il re è nudo, ovvero che questo è un partito di poltronari”. Perè rimasta una sola strada da percorrere: “Deve ripetere all'assemblea che questo gruppo dirigente è assolutamente inadeguato a fare la sua politica e che farà la sua battaglia per rifondare il partito. Questo deve dire, altrimenti fa una figura tremenda. Vi rendete conto della gravità della situazione? È come se un ristoratore uscisse dal suo ...

