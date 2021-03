“Non doveva dirlo”. Vittoria Ceretti sul palco e la battuta di Fiorello bocciata da tutti (Di venerdì 5 marzo 2021) Vittoria Ceretti, la battuta infelice di Fiorello è sulla bocca di tutti. Il palco di Sanremo 2021 si è decisamente illuminato grazie alla presenza della gettonatissima modella di soli 22 anni, che ha dato prova non solo di essere bella ed elegante ma anche pronta a rispondere a tono all’occorrenza. È accaduto proprio quando, una volta scesa la scalinata del teatro dell’Ariston, Vittoria si è trovata a rispondere alle affermazioni dello showman siciliano. Fiorello sa tenere decisamente alta l’attenzione, grazie alla sua indiscutibile ironia, sempre a portata di mano. Ma il commento in merito alla modella e co-conduttrice della terza puntata di Sanremo 2021 non è piaciuto: “Tu sei bella magretta eh?”, ha esclamato Rosario Fiorello. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021), lainfelice diè sulla bocca di. Ildi Sanremo 2021 si è decisamente illuminato grazie alla presenza della gettonatissima modella di soli 22 anni, che ha dato prova non solo di essere bella ed elegante ma anche pronta a rispondere a tono all’occorrenza. È accaduto proprio quando, una volta scesa la scalinata del teatro dell’Ariston,si è trovata a rispondere alle affermazioni dello showman siciliano.sa tenere decisamente alta l’attenzione, grazie alla sua indiscutibile ironia, sempre a portata di mano. Ma il commento in merito alla modella e co-conduttrice della terza puntata di Sanremo 2021 non è piaciuto: “Tu sei bella magretta eh?”, ha esclamato Rosario. Ma ...

borghi_claudio : Immancabile servizio al tg1 sui navigli a Milano 'fuori controllo'. È così da dicembre. Prima o poi ci sarà un aume… - GianniGirotto : #bollette #LUCE #gas #acqua - L'AIUTO PER I #poveri DIVENTA AUTOMATICO!!! Della serie 'il #M5S non serve a nulla..… - RobertoBurioni : @StefanoSamma7 Benissimo. Altri li hanno pagati ben di più, e li hanno. Noi europei abbiamo risparmiato, e non li a… - Mario26775746 : RT @RDenigro: @fattoquotidiano Se potete disdire l’assicurazione ( e tutti gli altri contratti) senza mandare raccomandata 10 anni prima, l… - miriammiyy : Il problema è il non aver sviluppato bene nessun personaggio. La perdita di memoria doveva essere affrontata intell… -