“Non ce la faccio..mi manchi”. Elisabetta Gregoraci si sfoga sui social, i fan sono scioccati. Cos’è successo (Di venerdì 5 marzo 2021) Non esiste dolore più grande che perdere una mamma, è un vuoto nel cuore che a qualunque età accada resta incolmabile, e nemmeno il tempo che passa lenisce questo dolore, la sofferenza permane immutata. Il post commovente di Elisabetta Lo sa bene la bella Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha pubblicato un commovente post sul suo profilo Instagram, dedicato alla mamma che oggi avrebbe compiuto gli anni, scomparsa nel 2011 a soli 54 anni a causa di un tumore al seno, mostrando alcune foto della donna, tanto somigliante alla figlia: Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa. Mi manchi molto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 5 marzo 2021) Non esiste dolore più grande che perdere una mamma, è un vuoto nel cuore che a qualunque età accada resta incolmabile, e nemmeno il tempo che passa lenisce questo dolore, la sofferenza permane immutata. Il post commovente diLo sa bene la bellache nelle ultime ore ha pubblicato un commovente post sul suo profilo Instagram, dedicato alla mamma che oggi avrebbe compiuto gli anni, scomparsa nel 2011 a soli 54 anni a causa di un tumore al seno, mostrando alcune foto della donna, tanto somigliante alla figlia: Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa. Mimolto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e ...

_the_jackal : Non ce la faccio, troppi ricordi #Sanremo2021 - IlContiAndrea : Io sono pazzo di questo pezzo da sempre, non faccio testo. Loro poi bravi bravi. #Maneskin - “Amandoti” dei CCCP c… - LucaDondoni : +++comunicazione di servizio+++ In tanti mi scrivete che non capite le parole dei cantanti e siccome è successo per… - addictedtotim : RT @nellavitamangio: eh belli qua non le faccio io le regole #Sanremo2021 - arwenrcg : non faccio tempo ad anadarw via due sec che vi accanite tutti contro di mw... -