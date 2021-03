Nomadland: ad Aprile su Star, prossimamente al Cinema (Di venerdì 5 marzo 2021) Nomadland sarà disponibile in Italia ad Aprile su Star, canale di Disney+, e prossimamente sbarcherà anche nei Cinema Scritto e diretto da Chloé Zhao, Nomadland è l’adattamento Cinematografico del libro della giornalista Jessica Bruder intilotato Nomadland – Un racconto d’inchiesta. La trama del film ruota attorno a Fern, una donna di sessant’anni che, dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, si allontana dalla sua città, nel Nevada, per compiere un viaggio a bordo del suo furgoncino attraverso gli Stati Uniti occidentali. Durante il lungo percorso, farà la conoscenza di altre persone che, esattamente come lei, hanno deciso di vivere una vita da nomadi moderni, al di là di ogni convenzione sociale. La pellicola con ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 marzo 2021)sarà disponibile in Italia adsu, canale di Disney+, esbarcherà anche neiScritto e diretto da Chloé Zhao,è l’adattamentotografico del libro della giornalista Jessica Bruder intilotato– Un racconto d’inchiesta. La trama del film ruota attorno a Fern, una donna di sessant’anni che, dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, si allontana dalla sua città, nel Nevada, per compiere un viaggio a bordo del suo furgoncino attraverso gli Stati Uniti occidentali. Durante il lungo percorso, farà la conoscenza di altre persone che, esattamente come lei, hanno deciso di vivere una vita da nomadi moderni, al di là di ogni convenzione sociale. La pellicola con ...

