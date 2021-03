Noicattaro (Bari) – Scoperto deposito di droga: sequestrati 400 kg di Hashish (Di venerdì 5 marzo 2021) Scoperto dalla Polizia di Stato deposito di droga nel centro di Noicattaro, all’interno vi erano 400 Kg di Hashish in cassette per aglio e cipolla il valore della sostanza è di circa 2 milioni di euro. Tratti in arresto un 40enne ed una 30enne di origini albanesi. Nell’ambito degli specifici servizi predisposti al fine di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021)dalla Polizia di Statodinel centro di, all’interno vi erano 400 Kg diin cassette per aglio e cipolla il valore della sostanza è di circa 2 milioni di euro. Tratti in arresto un 40enne ed una 30enne di origini albanesi. Nell’ambito degli specifici servizi predisposti al fine di

