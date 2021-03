No Tav | l’appello per la scarcerazione di Dana Lauriola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Alla Ministra della Giustizia prof. Marta Cartabia;Al Garante nazionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Mauro Palma;Al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per il Piemonte Bruno Mellano;e per conoscenza al Tribunale di sorveglianza di Torino, militante No Tav, è in carcere dal 17 settembre 2020 ? e, dunque, da quasi sei mesi ? in esecuzione di una condanna a due anni di reclusione per il reato di violenza privata (per il quale, con il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la pena prevista dalla legge parte da 15 giorni). I fatti per cui è stata condannata risalgono a nove anni fa e sono stati commessi nel corso di una manifestazione di protesta e di solidarietà con Luca Abbà, agricoltore valsusino in quei giorni in bilico tra la vita e la morte dopo essere ...