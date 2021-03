Nicola Zingaretti vittima di una trama da B-movie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ricordate il film Departed di Martin Scorsese (2006), in cui il boss mafioso Jack Nicholson infiltra un suo accolito (Matt Damon) nel distretto di polizia per prevenirne le mosse e metterle fuori gioco? Embè, che altro è stato il “killeraggio” di Giuseppe Conte, alla guida del governo più progressista degli ultimi decenni? Dunque non è esatta la lettura della vicenda secondo cui oggi assisteremmo al trionfo del bulletto Matteo Renzi: semplice uovo deposto da un boss “cuculo nel nido” del Partito Democratico per fare il lavoro sporco della cosiddetta “rottamazione“; nel caso, rivolta contro lo stesso partito che gli aveva consegnato le chiavi di casa eleggendolo a segretario. Ma sbaglia il simil-Damon sovrappeso a gongolare, pensando di essere il masterchef di una ricetta che dovrebbe mettere in forno la focaccia velenosa che rappattumi gli elettorati piddini e berlusconiani. Con la ...