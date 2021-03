Next Door, il debutto alla regia di Daniel Brühl suona come una critica ai cinecomics (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra i film in competizione al Festival del cinema di Berlino, Next Door è il debutto alla regia dell’attore tedesco Daniel Brühl. Un passaggio dietro alla macchina da presa che ha definito logico “dopo essere stato ispirato da molti grandi registi con i quali ho lavorato, ma soprattutto da Julie Delpy (Che lo ha diretto in My Zoe, del 2019, ndr) che è al tempo stesso attrice e regista“. L’impianto di Next Door è quasi teatrale, praticamente tutto girato in interni. Si parte con le prime scene nel loft berlinese dove il suo personaggio, Daniel (non a caso lo stesso nome), è alle prese con i preparativi per il suo viaggio. Destinazione Londra, dove lo attende uno screen test per un film importante. Un ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra i film in competizione al Festival del cinema di Berlino,è ildell’attore tedesco. Un passaggio dietromacchina da presa che ha definito logico “dopo essere stato ispirato da molti grandi registi con i quali ho lavorato, ma soprattutto da Julie Delpy (Che lo ha diretto in My Zoe, del 2019, ndr) che è al tempo stesso attrice e regista“. L’impianto diè quasi teatrale, praticamente tutto girato in interni. Si parte con le prime scene nel loft berlinese dove il suo personaggio,(non a caso lo stesso nome), è alle prese con i preparativi per il suo viaggio. Destinazione Londra, dove lo attende uno screen test per un film importante. Un ...

