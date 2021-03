Netanyahu | ' Il Covid è dietro di noi' Ecco come Israele sta lasciandosi alle spalle il virus

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu Covid

Il vertice di oggi tra il nuovo commissario all'emergenza- 19 Francesco Paolo Figliuolo e le Regioni sarà il primo passo per tracciare la nuova ... mentre il premier Benjaminannuncia ...Il premier israeliano, Benjamin, ha cercato di archiviare la pandemia in Israele, dichiarando come ilfosse 'ormai dietro di noi'. Per, Israele è stato il primo Paese a ...Il vertice di oggi tra il nuovo commissario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e le Regioni sarà il primo passo per tracciare la nuova ...Un'efficace campagna di vaccinazione alla base: "Con il passaporto verde puoi andare nei ristoranti, nei teatri, negli eventi sportivi. Ne stiamo uscendo" ...