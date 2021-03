Nel nuovo quadro Achille Lauro è il punk libero e ribelle: il bacio con Boss Doms, c’è anche Fiorello dark – Il video (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo l’ingresso sulle note distorte dell’Inno di Mameli e la marcia nuziale con bacio al collega Boss Doms, Achille Lauro impersonifica il punk, «icona della scorrettezza». In abito da sposa e brandendo la bandiera italiana, nella quarta serata del Festival di Sanremo l’artista ha riproposto, insieme a Fiorello due suoi grandi successi che lo affermarono al grande pubblico: Rolls Royce e Me ne frego. Alla fine dello show, Fiorello resta immobile al centro del palco. «Non posso parlare», ha detto il comico siciliano, «sono ligio al mio ruolo, sono un olio, un quadro di Achille Lauro», venendo portato via di peso. View this post on Instagram A post shared by ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo l’ingresso sulle note distorte dell’Inno di Mameli e la marcia nuziale conal collegaimpersonifica il, «icona della scorrettezza». In abito da sposa e brandendo la bandiera italiana, nella quarta serata del Festival di Sanremo l’artista ha riproposto, insieme adue suoi grandi successi che lo affermarono al grande pubblico: Rolls Royce e Me ne frego. Alla fine dello show,resta immobile al centro del palco. «Non posso parlare», ha detto il comico siciliano, «sono ligio al mio ruolo, sono un olio, undi», venendo portato via di peso. View this post on Instagram A post shared by ...

