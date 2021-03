NBA 2020-2021 | Lillard trascina Portland al successo con 44 punti | Phoenix travolge Golden State

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sonoben nove le partite che si sono tenute, durante questa nottata, in NBA, nell’ultima giornata prima della pausa dovuta all’All-Star Game. Ad aprire le danze è stato ildei Boston Celtics, per 125-132, sui Toronto Raptors. A guidare i Verdi al trionfo è stato il solito Jayson Tatum, il quale ha sfornato una prestazione da 27, 12 rimbalzi e 5 assist. Piazzano la sorpresa della serata gli Washington Wizards, i quali hanno battuto 117-119 i Los Angeles Clippers. Decisivi un Bradley Beal da 33e un Russell Westbrook da 27, 9 rimbalzi, 11 assist e 4 palle rubate. Arriva un’altra vittoria per i sorprendenti New York Knicks, i quali si sbarazzano dei Detroit Pistons con un perentorio 104-114. Ancora una volta l’uomo della partita è Julius Randle, il quale è stato ...