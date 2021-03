Nazionali | Colombia-Brasile a rischio Il ministro Gomez | “Sui voli niente eccezioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Oggi sarebbe molto difficile permettere l’atterraggio di un qualsiasi volo provedal, ripeto qualsiasi volo. Non saprei come giustificarlo vista la situazione attuale e le varianti, e non possiamo fare: la pandemia non lo permette”. Lo ha dichiarato ildella Salute della, Fernando, a proposito della partita di qualificazioni mondiali fra la nazionale del suo paese e la Selecao in programma il 26 marzo a Barranquilla. La stampana cita anche un precedente relativo al divieto rivolto alla nazionale brasiliana di basket di entrare innel febbraio scorso. Ora è attesa una presa di posizione di Conmebol e la Fifa. SportFace.