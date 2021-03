Natalia Paragoni sorprende Andrea Zelletta: la splendida dedica d’amore (Di venerdì 5 marzo 2021) Natalia Paragoni sorprende il fidanzato Andrea Zelletta con una splendida dedica d’amore pubblica: il gesto conquista tutti. Natalia Paragoni ha finalmente riabbracciato il fidanzato Andrea Zelletta a cui ha dedicato delle splendide parole d’amore sui social. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è stata lontana quasi sei mesi. L’ex tronista del programma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 marzo 2021)il fidanzatocon unapubblica: il gesto conquista tutti.ha finalmente riabbracciato il fidanzatoa cui hato delle splendide parolesui social. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è stata lontana quasi sei mesi. L’ex tronista del programma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DebyA86 : @no_comment____r Prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea Zelletta ?? - legillimens_x : adoro come vengano citati tutti singolarmente e poi c’è ANDREA Z3LLETT4 CON NATALIA PARAGONI comodino until the v… - nonmuntoni : natalia paragoni e la diffida - AEsaurito : Verissimo che annuncia il vero podio: 1-Tommaso Zorzi 2-Stefania Orlando 3-Andrea Zelletta feat. Natalia Paragon… - Giorgia87516173 : @Pia_Strella Ricordati che lei prima di essere Natalia paragoni, è la fidanzata di Andrea zelletta. Che non passi un altro messaggio. -